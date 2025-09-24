La Global Sumud Flotilla è stata attaccata in acque internazionali
Nella notte almeno una decina di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state colpite da droni, con «esplosioni mirate e oggetti non identificati lanciati sulle imbarcazioni e nelle loro vicinanze», ha denunciato l’organizzazione, «causando danni significativi e ostruzioni diffuse nelle comunicazioni». Gli attacchi sono avvenuti in acque internazionali, a sud di Creta, e sono stati sferrati con ogni probabilità da Israele. Fortunatamente non si registrano feriti, ma almeno due imbarcazioni risultano danneggiate: la Zefiro e la Morgana, su cui sono imbarcati anche alcuni nostri connazionali tra cui la portavoce per l’Italia della Flotilla, Maria Elena Delia, che sui social ha postato aggiornamenti per tutta la notte. 🔗 Leggi su Lettera43.it
