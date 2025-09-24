La Global Flotilla attaccata da droni israeliani interviene Crosetto | Invieremo soccorsi

Nella scorsa notte la Flotilla ha subìto un attacco alle “ imbarcazioni di Italia, Inghilterra e Polonia” da parte di droni israeliani. Immediato l’appello della flotta. Maria Elena Delia, portavoce per l’Italia della Global Sumud Flotilla, ha lanciato l’allarme augurandosi “che la politica intervenga”. Intanto, il vicepresidente della Camera Mulè ha fatto sapere che “il governo ha dato immediata disponibilità per venire a riferire alla Camera. Il ministro Crosetto, che oggi si trova in Lettonia, domani mattina verrà in Aula per riferire sui fatti oggetto delle vostre richieste”. Flotilla attaccata da droni israeliani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Global Flotilla attaccata da droni israeliani, interviene Crosetto: “Invieremo soccorsi”

In questa notizia si parla di: global - flotilla

Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

Tg1. . Attacco nella notte alla “Global Sumud Flotilla”, la flotta di barche cariche di aiuti umanitari, diretta a #Gaza con a bordo attivisti ed europarlamentari. Almeno 11 le barche colpite da droni al largo di #Creta: nessun ferito. La Farnesina chiede a #TelAviv la - facebook.com Vai su Facebook

I deputati di #PD, #M5S e #AVS hanno occupato i banchi del governo alla #Camera, minacciando di bloccare con ogni mezzo i lavori parlamentari fino a quando il Governo non riferirà in Aula sull'attacco subito dalla Global Sumud Flotilla la notte scorsa @ulti - X Vai su X

Global Sumud Flotilla attaccata con droni e spray urticante. Cosa è successo; Libano, drone Idf colpisce quartier generale Onu. Papa: Santa Sede ha già riconosciuto due-Stati - Re Felipe VI di Spagna: Silenzio su devastazione Gaza è impossibile; Ultima ora. Crosetto invia fregata italiana in soccorso della Flotilla: “Decisione presa nella notte”.

Global Sumud Flotilla attaccata con droni e spray urticanti, colpita nave con bandiera italiana. Bombe sonore sulla barca Morgana. Crosetto: fregata italiana in soccorso - L'imbarcazione Zefiro della Global Sumud Flotilla è stata colpita. ilgazzettino.it scrive

Global Sumud Flotilla, il video diario di bordo: «La Morgana attaccata dai droni, viaggiamo solo a motore. Chiediamo di essere tutelati, ma non ci fermeremo» - diario di bordo che Maria Elena Delia, referente italiana di Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza, tiene per Vanity Fair ... Lo riporta vanityfair.it