La Giostra del Saracino va all’Università Nella Notte dei Ricercatori la certificazione che è Patrimonio culturale immateriale

Arezzo, 24 settembre 2025 – La Giostra del Saracino va all’Università. La cultura e la ricerca riportano venerdì 26 settembre in Piazza Grande la manifestazione, ma senza lizza, buratto e lancia d’oro. La Giostra non sarà solo soggetto di studio, ma protagonista centrale della “Notte europea dei ricercatori”. Nel pomeriggio con inizio alle 17,00, sulla terrazza di Fraternita, con l’esibizione dei Musici e degli Sbandieratori, arriva l’evento “PrenderSi cura del patrimonio culturale immateriale”, coordinato dalla Prof.ssa Annalisa Gualdani. Sono coinvolti tre dipartimenti dell’Università di Siena che hanno attivato corsi di laurea su Arezzo: Giurisprudenza, Scienze storiche e dei beni culturali, Filologia e critica delle letterature antiche e moderne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Giostra del Saracino va all’Università. Nella “Notte dei Ricercatori” la certificazione che è “Patrimonio culturale immateriale”

In questa notizia si parla di: giostra - saracino

Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino, premio al vincitore della 147° Giostra del Saracino

Giostra: errore nel tabellone del Saracino, interviene il Comune

Giostra del Saracino, biglietti disponibili dal 27 agosto. Prezzi e modalità d'acquisto

Giostra del Saracino di Sarteano - facebook.com Vai su Facebook

La Giostra del Saracino va all’Università. Nella “Notte dei Ricercatori” la certificazione che è “Patrimonio culturale immateriale” - Venerdì26 settembre in Piazza grande l’evento organizzato da tre dipartimenti dell’Università di Siena, alla presenza di Musici e Sbandieratori ... Da lanazione.it

La festa giallo cremisi esplode nella notte dopo la Giostra - Il Rettore Felici: “Ancora non abbiamo pensato alla cena della vittoria, non siamo tanto abituati, in questi giorni rifletteremo e poi faremo una bellissima festa” Arezzo, 9 settembre 2025 – E' andata ... Si legge su lanazione.it