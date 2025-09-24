La Giostra all’Università Nella Notte dei Ricercatori la certificazione che è Patrimonio culturale immateriale

La Giostra del Saracino va all’Università. La cultura e la ricerca riportano venerdì 26 settembre in Piazza Grande la manifestazione, ma senza lizza, buratto e lancia d’oro. La Giostra non sarà solo soggetto di studio, ma protagonista centrale della “Notte europea dei ricercatori”.Nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

La Giostra del Saracino va all'Università Nella Notte dei Ricercatori la certificazione che è Patrimonio culturale immateriale.

