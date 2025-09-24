La giornata del veicolo d’epoca torna il 28 settembre | a Roveleto un museo a cielo aperto

Auto, moto, camion, trattori, mezzi militari: anche quest’anno la provincia di Piacenza celebra in grande stile la Giornata Nazionale del Veicolo D’Epoca. Appuntamento il 28 settembre a Roveleto di Cadeo. Un tuffo nel passato che promette di lasciare a bocca aperta i visitatori, un grande evento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

