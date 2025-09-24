La Germania accusa | Un jet russo ha sorvolato una nave militare tedesca

La Germania ha accusato la Russia di aver fatto sorvolare un velivolo militare sopra una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico. A riferire l’accaduto è stato il ministro della Difesa Boris Pistorius, collegandolo alle recenti intrusioni di droni nello spazio aereo di Polonia, Estonia, Danimarca e Norvegia, e di tre jet russi in Romania. «Questi episodi in pochi giorni dimostrano chiaramente che la Russia sta testando con crescente frequenza e intensità i confini anche nei confronti degli Stati membri della Nato», ha avvertito il ministro. Mosca respinge ogni accusa. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito « isteria » le reazioni arrivate dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato gli alleati ad abbattere eventuali jet russi che violino lo spazio Nato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

