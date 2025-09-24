La gara di solidarietà Mamadou morto sul tornio Lesmo adotta la famiglia

La battaglia è titanica, i morti sul lavoro restano una piaga aperta, una lista che si allunga, un’emorragia senza fine. C’è un solo aspetto positivo, del quale si farebbe a meno, ma c’è: la solidarietà. E a Lesmo, per Mamadou Tourè, commuove. In pochi giorni a sostegno della famiglia rimasta senza di lui sono stati raccolti più di 20mila euro. "Un risultato meraviglioso" per la sindaca Sara Dossola, che aveva lanciato l’iniziativa con Avis, parrocchia di Santa Maria Assunta e Fiom-Cgil Brianza. La tragedia dell’operaio schiacciato dalla leva di un tornio ha provocato un’ondata di commozione e la risposta non ha tardato ad arrivare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

