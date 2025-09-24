La gara di solidarietà Mamadou morto sul tornio Lesmo adotta la famiglia
La battaglia è titanica, i morti sul lavoro restano una piaga aperta, una lista che si allunga, un’emorragia senza fine. C’è un solo aspetto positivo, del quale si farebbe a meno, ma c’è: la solidarietà. E a Lesmo, per Mamadou Tourè, commuove. In pochi giorni a sostegno della famiglia rimasta senza di lui sono stati raccolti più di 20mila euro. "Un risultato meraviglioso" per la sindaca Sara Dossola, che aveva lanciato l’iniziativa con Avis, parrocchia di Santa Maria Assunta e Fiom-Cgil Brianza. La tragedia dell’operaio schiacciato dalla leva di un tornio ha provocato un’ondata di commozione e la risposta non ha tardato ad arrivare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Mamadou Tourè, una luce nel dolore: sul web raccolti 16mila euro per la famiglia - “È l’unica cosa che scalda il cuore in un momento come questo”, dice Sara Dossola, sindaca di Lesmo, commentando il “contatore“ che ... Da msn.com
Mamadou Touré morto a Monza mentre lavorava con il tornio: l'operaio di 48 anni aveva quattro figli. Si indaga sul malfunzionamento del macchinario - Aveva 4 figli Mamadou Touré, l’operaio morto la mattina di lunedì 8 settembre nel capannone della Gusmar di Monza, storica azienda nata nel 1904, produttrice di valvole industriali. Segnala milano.corriere.it