La furia dell’acqua su Grosseto Evacuata una scuola ad Ischia
L’ondata di maltempo che tra la mattinata e il primo pomeriggio di lunedì ha causato diversi problemi in Nord Italia, Versilia e nelle province di Prato e Firenze, ieri si è spostata nel Grossetano. Dopo il violento nubifragio che si è abbattuto su Paganico, costringendo i vigili del fuoco a diversi salvataggi, nella notte il fronte temporalesco ha picchiato forte sul territorio di Manciano, in particolare nella zona di Marsiliana. In mezz’ora la pioggia ha mandato in tilt torrenti e strade, provocando allagamenti. Completamente invasa dall’acqua la località Sgrilla fino a Sgrillozzo. Le autorità hanno disposto la chiusura della strada, riaperta solo in mattinata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: furia - acqua
Il video dell’impressionante downburst che ha colpito il Veronese: la furia dell’acqua e del vento a San Bonifacio
#Ischia: strade come fiumi, auto inghiottite e trascinate dalla furia dell'acqua | https://t.ly/SBgn3 - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo: #Alluvioni in #Messico, la furia dell'acqua trascina via tutto, il #Video - X Vai su X
La furia dell’acqua su Grosseto. Evacuata una scuola ad Ischia - Ad Ischia Porto la scuola dell’infanzia Marconi è stata evacuata a causa delle copiose infiltrazioni di acqua dal tetto mentre a Forio due auto dei carabinieri in sosta sono state ... Riporta quotidiano.net
Vasto incendio sulla ferrovia a Grosseto, stop ai treni. Salve le case, evacuati albergo e distributore - Grosseto, 13 agosto 2025 – Un vasto incendio è divampato lungo la linea ferroviaria all’altezza di via Alberto Sordi a Grosseto. Scrive lanazione.it