L’ondata di maltempo che tra la mattinata e il primo pomeriggio di lunedì ha causato diversi problemi in Nord Italia, Versilia e nelle province di Prato e Firenze, ieri si è spostata nel Grossetano. Dopo il violento nubifragio che si è abbattuto su Paganico, costringendo i vigili del fuoco a diversi salvataggi, nella notte il fronte temporalesco ha picchiato forte sul territorio di Manciano, in particolare nella zona di Marsiliana. In mezz’ora la pioggia ha mandato in tilt torrenti e strade, provocando allagamenti. Completamente invasa dall’acqua la località Sgrilla fino a Sgrillozzo. Le autorità hanno disposto la chiusura della strada, riaperta solo in mattinata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La furia dell’acqua su Grosseto. Evacuata una scuola ad Ischia