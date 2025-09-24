La fregata Fasan in soccorso della Sumud Flotilla La scelta dell’Italia

Formiche.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia sarà il primo Paese a inviare una nave in soccorso della Global Sumud Flotilla. Il governo ha infatti deciso di inviare una fregata della Marina militare ad affiancare la flottiglia a seguito degli attacchi che nelle ultime ore hanno interessato gli attivisti pro-Palestina, tra cui si trovano anche diversi italiani. “In merito all’attacco subito nelle scorse ore dalle imbarcazioni della Sumud Flotilla, a bordo delle quali si trovano anche cittadini italiani, condotto mediante l’impiego di droni da parte di autori al momento non identificati, non si può che esprimere la più dura condanna”, ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Formiche.net

la fregata fasan in soccorso della sumud flotilla la scelta dell8217italia

© Formiche.net - La fregata Fasan in soccorso della Sumud Flotilla. La scelta dell’Italia

In questa notizia si parla di: fregata - fasan

Attacco alla Flotilla, il ministro Crosetto: “Esprimo la più dura condanna; Flotilla sotto attacco. Crosetto: 'Condanno l'attacco, arriva una fregata italiana in soccorso'; Crosetto condanna l’attacco alla Sumud Flotilla, e annuncia: “Inviata la fregata italiana”.

fregata fasan soccorso sumudGlobal Sumud Flotilla attaccata con droni e spray urticanti, colpita nave con bandiera italiana. Bombe sonore sulla barca Morgana. Crosetto: fregata italiana in soccorso - L'imbarcazione Zefiro della Global Sumud Flotilla è stata colpita. ilgazzettino.it scrive

fregata fasan soccorso sumudLa fregata Fasan in soccorso della Sumud Flotilla. La scelta dell’Italia - Il governo ha infatti deciso di inviare una fregata della Marina militare ad affiancare la flottiglia a seguito ... Lo riporta formiche.net

Cerca Video su questo argomento: Fregata Fasan Soccorso Sumud