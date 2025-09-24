L’Italia sarà il primo Paese a inviare una nave in soccorso della Global Sumud Flotilla. Il governo ha infatti deciso di inviare una fregata della Marina militare ad affiancare la flottiglia a seguito degli attacchi che nelle ultime ore hanno interessato gli attivisti pro-Palestina, tra cui si trovano anche diversi italiani. “In merito all’attacco subito nelle scorse ore dalle imbarcazioni della Sumud Flotilla, a bordo delle quali si trovano anche cittadini italiani, condotto mediante l’impiego di droni da parte di autori al momento non identificati, non si può che esprimere la più dura condanna”, ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Formiche.net

La fregata Fasan in soccorso della Sumud Flotilla. La scelta dell'Italia