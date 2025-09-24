La fregata Fasan in soccorso della Sumud Flotilla La scelta dell’Italia
L’Italia sarà il primo Paese a inviare una nave in soccorso della Global Sumud Flotilla. Il governo ha infatti deciso di inviare una fregata della Marina militare ad affiancare la flottiglia a seguito degli attacchi che nelle ultime ore hanno interessato gli attivisti pro-Palestina, tra cui si trovano anche diversi italiani. “In merito all’attacco subito nelle scorse ore dalle imbarcazioni della Sumud Flotilla, a bordo delle quali si trovano anche cittadini italiani, condotto mediante l’impiego di droni da parte di autori al momento non identificati, non si può che esprimere la più dura condanna”, ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Formiche.net
Ancora una volta l’Italia ha preso parte a “EUNOMIA 6 – 2025” con la Nave Virginio Fasan, insieme a Cipro , Grecia e Francia . Un’importante occasione di cooperazione a sostegno della sicurezza marittima. @ItalyMFA_int @ItalianNavy @Cypr - X Vai su X
Global Sumud Flotilla attaccata con droni e spray urticanti, colpita nave con bandiera italiana. Bombe sonore sulla barca Morgana. Crosetto: fregata italiana in soccorso - L'imbarcazione Zefiro della Global Sumud Flotilla è stata colpita. ilgazzettino.it scrive
La fregata Fasan in soccorso della Sumud Flotilla. La scelta dell’Italia - Il governo ha infatti deciso di inviare una fregata della Marina militare ad affiancare la flottiglia a seguito ... Lo riporta formiche.net