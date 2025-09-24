La Fratellanza dietro il bancone Riapre il bar ricavi per la comunità

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un caffè e una brioche per la Fratellanza Popolare di San Donnino. È questo lo spirito che anima il bar e la pizzeria inaugurati ieri presso la sede dell’associazione in via della Molina. Ristrutturati e riaperti dopo che, fino alla scorsa primavera, erano stati dati in gestione a privati. Ma la Fratellanza ha deciso di voltare pagina e, dopo avere concluso i lavori, li ha riaperti entrambi. Uno spazio chiamato non a caso ‘In Fratellanza’ e che, come spiega il presidente Alessio Ciriolo, "non è un bar qualunque, ma un luogo nato dall’impegno dei volontari, piacevole e accogliente, che sostiene la nostra associazione e le sue attività". 🔗 Leggi su Lanazione.it

la fratellanza dietro il bancone riapre il bar ricavi per la comunit224

© Lanazione.it - La Fratellanza dietro il bancone. Riapre il bar, ricavi per la comunità

In questa notizia si parla di: fratellanza - dietro

La squadra e il compasso. Cosa è la Fratellanza Artigiana e chi c'è dietro

La Fratellanza dietro il bancone. Riapre il bar, ricavi per la comunità.

fratellanza dietro bancone riapreLa Fratellanza dietro il bancone. Riapre il bar, ricavi per la comunità - È questo lo spirito che anima il bar e la pizzeria inaugurati ieri presso la sede dell’associazione in via della Molina. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Fratellanza Dietro Bancone Riapre