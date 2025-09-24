La Fratellanza dietro il bancone. Riapre il bar, ricavi per la comunità.

Un caffè e una brioche per la Fratellanza Popolare di San Donnino. È questo lo spirito che anima il bar e la pizzeria inaugurati ieri presso la sede dell’associazione in via della Molina. Ristrutturati e riaperti dopo che, fino alla scorsa primavera, erano stati dati in gestione a privati. Ma la Fratellanza ha deciso di voltare pagina e, dopo avere concluso i lavori, li ha riaperti entrambi. Uno spazio chiamato non a caso ‘In Fratellanza’ e che, come spiega il presidente Alessio Ciriolo, "non è un bar qualunque, ma un luogo nato dall’impegno dei volontari, piacevole e accogliente, che sostiene la nostra associazione e le sue attività". 🔗 Leggi su Lanazione.it

