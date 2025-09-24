La Francia ricorda Claudia Cardinale Macron | La porteremo sempre nei nostri cuori

Claudia Cardinale, morta ieri sera all’età di 87 anni, era «una star italiana e mondiale» che «noi francesi porteremo sempre nei nostri cuori nell’eternità del cinema». Lo ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron. «Claudia Cardinale ha incarnato una libertà, uno sguardo, un talento che ha aggiunto tanto alle opere dei più grandi, da Roma a Hollywood, a Parigi, che ha scelto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Francia ricorda Claudia Cardinale. Macron: "La porteremo sempre nei nostri cuori"

