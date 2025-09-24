La Francia ricorda Claudia Cardinale Macron | La porteremo sempre nei nostri cuori

Feedpress.me | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudia Cardinale, morta ieri sera all’età di 87 anni, era «una star italiana e mondiale» che «noi francesi porteremo sempre nei nostri cuori nell’eternità del cinema». Lo ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron. «Claudia Cardinale ha incarnato una libertà, uno sguardo, un talento che ha aggiunto tanto alle opere dei più grandi, da Roma a Hollywood, a Parigi, che ha scelto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la francia ricorda claudia cardinale macron la porteremo sempre nei nostri cuori

© Feedpress.me - La Francia ricorda Claudia Cardinale. Macron: "La porteremo sempre nei nostri cuori"

In questa notizia si parla di: francia - ricorda

Addio Claudia Cardinale, le cause della morte; Claudia Cardinale, morta la diva ribelle del cinema italiano; È morta Claudia Cardinale.

La Francia ricorda Claudia Cardinale. Macron: "La porteremo sempre nei nostri cuori" - Claudia Cardinale, morta ieri sera all’età di 87 anni, era «una star italiana e mondiale» che «noi francesi porteremo sempre nei nostri cuori nell’eternità del cinema». Segnala msn.com

francia ricorda claudia cardinaleClaudia Cardinale è morta: che malattia aveva e a chi va il suo patrimonio? - Si è spenta all’età di 87 anni Claudia Cardinale, una delle ultime grandi dive del cinema italiano. donnapop.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Francia Ricorda Claudia Cardinale