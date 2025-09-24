La Flotilla vuole portarci in guerra? il delirio di Fratoianni e i Pro Pal | quindi oggi

- Chico Forti resta in carcere, senza libertà condizionale, nonostante abbia passato oltre 20 anni in galera e nonostante si dichiari innocente. Va bene. Scelta del giudice. Però allora qualcuno mi deve spiegare: perché lui no ed Emanuele De Maria sì? Non so se vi ricordate, ma quest'ultimo pochi anni dopo l’omicidio (condannato in via definitiva, in Italia, dopo un regolare processo) è potuto andare a lavorare in un hotel a Milano libero di ammazzare un’altra donna. Forti invece. - L’opposizione occupa i banchi del governo. L’avesse fatto la destra, avrebbero definito il tutto una pagliacciata indegna di una democrazia matura e fondata sul dibattito sano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Flotilla vuole portarci in guerra?, il delirio di Fratoianni e i Pro Pal: quindi, oggi...

In questa notizia si parla di: flotilla - vuole

Cos'è Global Sumud Flotilla, la flotta internazionale che vuole portare aiuti umanitari a Gaza

Global Sumud Flotilla, la flotta internazionale che vuole portare aiuti umanitari a Gaza, si prepara a salpare

La Global Sumud Flotilla vuole la scorta marittima: «Contro le azioni di annientamento». La richiesta dopo i raid con bombe sonore e spray urticante

Tajani: "Gli attivisti della Flotilla vanno a loro rischio e pericolo. Israele garantisca la tutela di chi è a bordo." Tradotto: "Ce ne laviamo le mani, il terrorista Netanyahu faccia quello che vuole." - X Vai su X

Sono arrivati i droni: mentre a Gaza Israele uccide ogni giorno tramite la fame, la sete e le bombe, mentre le piazze italiane si riempiono di centinaia di migliaia di persone per la Palestina, qualcuno vuole intimidire la Flotilla. Chi? Perché? Il governo italiano rif - facebook.com Vai su Facebook

Meloni: “Flotilla? Irresponsabile e pericoloso infilarsi in un teatro di guerra; Libano, drone Idf colpisce quartier generale Onu. Papa: Santa Sede ha già riconosciuto due-Stati - Katz al gruppo Houthi: Chi colpisce Israele sarà colpito 7 volte tanto; Meloni e il caso Flotilla: 'Tutti siano responsabili, non infilarsi in un teatro di guerra'.

La Flotilla vuole portarci in guerra?, il delirio di Fratoianni e i Pro Pal: quindi, oggi... - È sconcertante che la Flotilla abbia rifiutato l’offerta di sbarcare ad Ashkelon, consegnare gli aiuti umanitari per Gaza alle autorità che li avrebbero consegnati alla Striscia in poche ore. Riporta msn.com

Meloni: “Flotilla? Irresponsabile e pericoloso infilarsi in un teatro di guerra. Gli aiuti a Gaza li può portare il governo” - Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando della Global Sumud Flotilla. Secondo ilfattoquotidiano.it