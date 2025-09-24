La Flotilla sfida Israele | no allo sbarco degli aiuti ad Ashkelon Ecco cosa può succedere ora

La Global Sumud Flotilla è finita sotto attacco mentre si trovava al largo della Grecia. Gli stessi organizzatori della missione hanno diffuso sui social media immagini e video che mostrerebbero il sorvolo di almeno quindici droni a bassa quota sulle imbarcazioni, in particolare sull’Alma, a intervalli di dieci minuti. Poco dopo si sarebbero udite esplosioni. L’attivista tedesca Yasemin Acar ha denunciato che cinque navi sarebbero state colpite. «Esplosioni, droni non identificati e disturbo delle comunicazioni. Stiamo assistendo in prima persona a queste operazioni psicologiche, ma non ci faremo intimidire», hanno scritto i partecipanti in un post su X, accusando Israele e i suoi alleati di «prolungare la fame e il genocidio a Gaza ». 🔗 Leggi su Panorama.it

