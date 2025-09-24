La Flotilla denuncia | Attaccati con bombe sonore droni e sostanze chimiche

Creta, 24 settembre 2025 – La Global Sumud Flotilla – il gruppo di imbarcazioni che naviga nel Mediterraneo verso Gaza – ha denunciato attacchi con " bombe sonore, droni e sostanze chimiche sospette " nelle prime ore di oggi, mercoledì 24 settembre, al largo dell'isola di Creta "a 600 miglia nautiche (1.100 chilometri) da Gaza". "Stiamo assistendo in prima persona a queste operazioni psicologiche, proprio ora, ma non ci lasceremo intimidire", si legge sul profilo Instagram. "Gli estremi a cui Israele e i suoi alleati arriveranno per prolungare gli orrori della fame e del genocidio a Gaza sono disgustosi.

