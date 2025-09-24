la flotilla ancora sotto attacco a sud di creta tra bombe sonore e droni

La Flotilla di nuovo sotto attacco: bombe sonore e droni sulle navi umanitarie. “Fatto di una gravità senza precedenti, perché avviene in acque internazionali, nella più totale illegalità”. Una serie di attacchi aerei mentre la Flotilla procedeva a sud di Creta in acque internazionali. Le navi sono state colpite da droni, bombe sonore e spray urticanti. raid che sarebbero stati organizzati da Israele. Non ci sarebbero persone ferite ma danni alle imbarcazioni. A bordo di una delle imbarcazioni coinvolte viaggiava la portavoce della Flotilla per l’Italia, Maria Elena Delia che ha denunciato l’accaduto attraverso i social, segnalando come questi attacchi mettano in pericolo la vita di chi è a bordo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

