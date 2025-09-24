La Fira dei primati La gioia della sindaca | Bel tempo e folla record | un successo clamoroso

Il respiro trattenuto per lo stupore, poi l’oooh e l’applauso di piazza. Così, con un grandioso spettacolo pirotecnico, le tradizionali girandole e la cascata sul palazzo municipale divenuta un tricolore grazie a un gioco di luci e colori, i russiani hanno salutato la 354° Fira di Sett Dulur e l’estate. Una fira straordinaria baciata dal sole e dal caldo, giusto una breve, timida pioggia lunedì pomeriggio in orario di non disturbo. Una Fira che ha portato migliaia di visitatori a Russi. "Un tempo perfetto e cittadini molto carini – afferma Luca Savini, figlio di Gianfranco - sono 60 anni che la mia famiglia viene a Russi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

