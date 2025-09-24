Il panorama degli anime, manga e light novel di genere isekai si caratterizza per una continua alternanza di successi e conclusioni. Tra le serie che hanno lasciato un’impronta significativa nel settore, spicca That Time I Got Reincarnated as a Slime, creata dall’autore Fuse. Con il suo impatto duraturo, questa saga sta per giungere a una fase culminante con la pubblicazione dell’ ultimo volume. In questo articolo si analizzeranno i dettagli relativi alla fine della serie, ai motivi del suo enorme successo e alle prospettive future del genere. la fine della saga di that time I got reincarnated as a slime. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La finale della light novel di reincarnated as a slime svelata