la figlia chiede amministratore di sostegno per vittorio sgarbi

L’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per l’ex sottosegretario alla Cultura e oggi sindaco di Arpino Vittorio Sgarbi è stata depositata dagli avvocati della figlia Evelina Sgarbi in quanto il padre "non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi». A confermarlo dalla Toscana dove si trova in questo periodo è direttamente Vittorio Sgarbi. Dopo l’istanza, depositata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

