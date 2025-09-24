La festa del raccolto in Cina

Tgcom24.mediaset.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle risaie dorate nel Nord-Est ai frutteti del centro fino alla pesca nel Sud: la Cina celebra la sua produzione con l'ottava festa del raccolto. In coincidenza con l'equinozio d'autunno, nella città di Zhaoyuan, si sono svolti spettacoli, festeggiamenti e fiere che hanno riunito i residenti urbani e rurali in una celebrazione condivisa. Con lo slogan "Celebrare i raccolti agricoli, godere di una vita migliore", la Cina chiude un ricco piano quinquennale iniziato nel 2021. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

la festa del raccolto in cina

© Tgcom24.mediaset.it - La festa del raccolto in Cina

In questa notizia si parla di: festa - raccolto

Zungoli celebra la Festa della Trebbiatura e del Raccolto

La Cina tutela l'economia rurale celebrando la festa del raccolto degli agricoltori - La festa del raccolto in Cina celebra il ruolo cruciale degli agricoltori nell'economia rurale, promuovendo innovazione, consumi e sviluppo sostenibile ... Si legge su msn.com

Cina: “capitale delle pere” da’ il benvenuto a stagione del raccolto - La contea di Dangshan, nota come la "capitale cinese delle pere", nella provincia orientale cinese dell'Anhui, ha dato il benvenuto alla stagione del ... Come scrive romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Raccolto Cina