La festa del raccolto in Cina
Dalle risaie dorate nel Nord-Est ai frutteti del centro fino alla pesca nel Sud: la Cina celebra la sua produzione con l'ottava festa del raccolto. In coincidenza con l'equinozio d'autunno, nella città di Zhaoyuan, si sono svolti spettacoli, festeggiamenti e fiere che hanno riunito i residenti urbani e rurali in una celebrazione condivisa. Con lo slogan "Celebrare i raccolti agricoli, godere di una vita migliore", la Cina chiude un ricco piano quinquennale iniziato nel 2021. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: festa - raccolto
Zungoli celebra la Festa della Trebbiatura e del Raccolto
Diario di Feifei - un viaggio nella cultura cinese. . L'autunno è davvero una stagione di abbondanza! Il 23 settembre in Cina si celebra il Festa del raccolto degli agricoltori cinesi, che coincide perfettamente con l'equinozio d'autunno. La modernizzazione dell - facebook.com Vai su Facebook
La Cina tutela l'economia rurale celebrando la festa del raccolto degli agricoltori - La festa del raccolto in Cina celebra il ruolo cruciale degli agricoltori nell'economia rurale, promuovendo innovazione, consumi e sviluppo sostenibile ... Si legge su msn.com
Cina: “capitale delle pere” da’ il benvenuto a stagione del raccolto - La contea di Dangshan, nota come la "capitale cinese delle pere", nella provincia orientale cinese dell'Anhui, ha dato il benvenuto alla stagione del ... Come scrive romadailynews.it