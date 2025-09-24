La famiglia Leroy dal 25 settembre al cinema il film con Charlotte Gainsbourg

Wanted è lieta di svelare le prime clip di La famiglia Leroy, diretto da Florent Bernard con Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Lily Aubry e Hadrien Heaulmé, in arrivo nei cinema italiani dal 25 settembre. Un ritratto di famiglia, realistico, divertente, intimo e in parte autobiografico in cui Bernard – al suo esordio nel lungometraggio – rappresenta la disgregazione e la ricerca disperata di riunione di una famiglia composta da madre, padre e due figli adolescenti. Sandrine, magistralmente interpretata da Charlotte Gainsbourg, dopo vent’anni di matrimonio comunica a figli e marito di volersi separare, una decisione non improvvisa ma frutto di anni di stanchezza e disinnamoramento. 🔗 Leggi su Cinefilos.it