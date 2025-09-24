La Falanghina del Sannio Doc protagonista della Guida Pizzerie d’Italia e del premio Tre Spicchi di Gambero Rosso
Il Sannio Consorzio Tutela Vini rinnova la sua collaborazione con Gambero Rosso, diventando sponsor ufficiale della presentazione della guida “Pizzerie d’Italia” 2026 e della cerimonia di premiazione dei “Tre Spicchi”. L’evento, tenutosi ieri a Napoli presso il Palazzo Dei Congressi della Mostra d’Oltremare, ha visto il Consorzio premiare i maestri pizzaioli insigniti dei “Tre Spicchi”. In tale ambito, la Falanghina del Sannio DOC è stata il vino ufficiale dell’incontro e ha accompagnato il momento di degustazione post-conferenza, rafforzando il legame tra due eccellenze campane. Un ulteriore buon risultato, quindi, per il progetto “Pizza e Falanghina del Sannio Doc: insieme con gusto”, avviato nel 2015 dal Sannio Consorzio Tutela Vini e presentato per la prima volta a Verona, in occasione della 49esima edizione del Salone internazionale del vino e dei distillati, e proseguito dal 2018 in collaborazione con Gambero Rosso attraverso la sponsorizzazione della Guida “Pizzerie d’Italia”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
