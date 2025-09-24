La doppia morale dei paladini dei diritti | ora almeno chiedete scusa a Craxi
Ad uno sguardo distratto, apparirebbe il miracolo di Bruxelles. Quello che trasforma un manipolo di giustizialisti con il dente avvelenato in garantisti tutti d'un pezzo. Una metamorfosi che riguarda anche lo strumento utilizzato: l'immunità. A Roma, bestia immonda; al Parlamento Europeo, salutata come nobile prerogativa. L'artefice è l'eurodeputata Ilaria Salis, che grazie al voto della commissione JURI riesce a sottrarsi alla giustizia ungherese. I fatti: la maestra di Monza, accusata di aver aggredito dei manifestanti di estrema destra durante un corteo a Budapest, viene candidata – dal carcere – dal duo delle meraviglie, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.
