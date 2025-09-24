La denuncia della Farnesina | Bloccati da attacco informatico dopo l’azione contro la Flotilla per Gaza
Il Ministero degli Affari Esteri è stato vittima di un attacco informatico di tipo "mail bombing", innescato da un centro sociale dopo l'attacco contro le barche della Flotilla dirette a Gaza. Lo rende noto la Farnesina in una nota ufficiale.Come è stato strutturato l'attaccoL’attacco. 🔗 Leggi su Today.it
Crosetto invia la fregata Fasan in soccorso alla Flotilla. Farnesina denuncia attacco informatico
Allarme Allarme Allarme - La GLOBAL SUMUD FLOTILLA SOTTO ATTACCO DRONI - UDITE TRE ESPLOSIONI DALLA "MORGANA" - POSSIBILE IMPIEGO DI BOMBE SONORE CONTRO TRE UNITA' - FONTI DELLA FARNESINA CONFERMEREBBERO L'A
La denuncia della Farnesina: Bloccati da attacco informatico dopo l’azione contro la Flotilla per Gaza; «La mia compagna e mio figlio di un anno e mezzo bloccati a Teheran»: la denuncia a di un medico di Parma; Israele annuncia ripresa aiuti. Sa'ar a Tajani: Tregua umanitaria di un giorno.
Sumud Flotilla sotto attacco a sud di Creta: droni e bombe sonore sulle navi umanitarie - La Flotilla diretta a Gaza denuncia almeno 15 attacchi in acque internazionali, con due imbarcazioni danneggiate. Da panorama.it
Flotilla sotto attacco. La condanna di Crosetto: 'Tutelare le manifestazioni che rispettano norme'. In arrivo una fregata italiana - Almeno una decina gli attacchi con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato. Riporta ansa.it