La cosiddetta mid-career crisis è un passaggio che molti professionisti vivono tra i 40 e i 50 anni | un lavoro stabile ma ripetitivo la sensazione di non crescere più la perdita di motivazione Ma può diventare un’occasione per rinnovarsi e ridefinire la propria direzione professionale

Iodonna.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

P artendo dall’etimologia della parola “crisi” l’articolo propone quattro approcci concreti per affrontarla: fare chiarezza con un bilancio di sé, immaginare scenari alternativi, sperimentare con piccoli passi e cercare uno sguardo esterno. La riflessione si chiude con un richiamo letterario a Dante e alla “selva oscura”, metafora potente di smarrimento e rinascita. Bankitalia: lo smart working crea lavoro per le donne e al Sud X Leggi anche › Millennials, com’è la crisi di mezza età della generazione “eternamente giovane” Ho quasi cinquant’anni e mi sento come se stessi vivendo in una sorta di gabbia: un lavoro sicuro ma ripetitivo, che da anni non mi offre stimoli né cambiamenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

la cosiddetta mid career crisis 232 un passaggio che molti professionisti vivono tra i 40 e i 50 anni un lavoro stabile ma ripetitivo la sensazione di non crescere pi249 la perdita di motivazione ma pu242 diventare un8217occasione per rinnovarsi e ridefinire la propria direzione professionale

© Iodonna.it - La cosiddetta "mid-career crisis" è un passaggio che molti professionisti vivono tra i 40 e i 50 anni: un lavoro stabile ma ripetitivo, la sensazione di non crescere più, la perdita di motivazione. Ma può diventare un’occasione per rinnovarsi e ridefinire la propria direzione professionale

In questa notizia si parla di: cosiddetta - career

Facing Your Mid-Career Crisis - A tenured philosophy professor at a respected university, I had the career of my dreams. hbr.org scrive

Gen X was supposed to be peaking. Instead their careers and finances are tanking - When The New York Times (NYT) ran a story last month about the wave of mid- Si legge su finance.yahoo.com

Cerca Video su questo argomento: Cosiddetta Mid Career Crisis