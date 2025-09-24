La cosiddetta mid-career crisis è un passaggio che molti professionisti vivono tra i 40 e i 50 anni | un lavoro stabile ma ripetitivo la sensazione di non crescere più la perdita di motivazione Ma può diventare un’occasione per rinnovarsi e ridefinire la propria direzione professionale
P artendo dall’etimologia della parola “crisi” l’articolo propone quattro approcci concreti per affrontarla: fare chiarezza con un bilancio di sé, immaginare scenari alternativi, sperimentare con piccoli passi e cercare uno sguardo esterno. La riflessione si chiude con un richiamo letterario a Dante e alla “selva oscura”, metafora potente di smarrimento e rinascita. Bankitalia: lo smart working crea lavoro per le donne e al Sud X Leggi anche › Millennials, com’è la crisi di mezza età della generazione “eternamente giovane” Ho quasi cinquant’anni e mi sento come se stessi vivendo in una sorta di gabbia: un lavoro sicuro ma ripetitivo, che da anni non mi offre stimoli né cambiamenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
