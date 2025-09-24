La conferenza L’arte di prendersi cura tra psicologia arte e letteratura a cura di Cristiana Vettori psicologa e scrittrice
ARezzo, 24 settembre 2025 – Domenica 28 settembre alle ore 10.45, presso l’Accademia Casentinese di Lettere, Arti, Economia, a Borgo alla Collina, si terrà la conferenza “L’arte di prendersi cura tra psicologia, arte e letteratura”, a cura di Cristiana Vettori, psicologa e scrittrice, profondamente legata al Casentino per le origini familiari, pur vivendo e lavorando a Pisa. La conferenza propone un’esplorazione del prendersi cura come atto creativo, terapeutico e narrativo: un viaggio tra emozioni, immagini e storie che ci aiutano a comprendere meglio noi stessi e gli altri. In questo tempo che rispolvera la guerra, l’arte della cura è necessaria come pratica che si oppone al disumano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
