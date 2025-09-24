La compagnia LiberaMente in scena al Teatro Bogart con ' Pinocchio - Il musica'

La Compagnia teatrale LiberaMente torna in scena al Teatro Bogart di Cesena con "Pinocchio - Il musical", dopo le tre repliche andate sold out la scorsa primavera. L'appuntamento è per venerdì 3 e sabato 4 ottobre.Pinocchio è una storia intramontabile, che conserva ancora oggi valori universali. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

