La commissione per l' Occupazione e gli Affari sociali dell' Eurocamera ha approvato alcune modifiche alle nuove norme Ue in materia di tirocini
La commissione per l'Occupazione e gli Affari sociali dell'Eurocamera ha approvato alcune modifiche alle nuove norme Ue in materia di tirocini. L'obiettivo è garantire condizioni adeguate per gli stagisti e dissuadere le aziende dal mascherare posti di lavoro regolari come tirocini. La relazione, pertanto, sottolinea come ogni contratti di tirocinio debba includere retribuzione, compiti, obiettivi formativi, diritti, obblighi e durata.
Il voto nella Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo fa un passo avanti per tutelare davvero i giovani nel mercato del lavoro. Il testo è decisamente più ambizioso di quello proposto dalla Commissione europea: standard mini
