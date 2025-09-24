La commissione per l' Occupazione e gli Affari sociali dell' Eurocamera ha approvato alcune modifiche alle nuove norme Ue in materia di tirocini

L a commissione per l’Occupazione e gli Affari sociali dell’Eurocamera ha approvato alcune modifiche alle nuove norme Ue in materia di tirocini. Leggi anche › Giovani e lavoro: in questo momento non si trova nemmeno uno stage L’obiettivo è garantire condizioni adeguate per gli stagisti e dissuadere le aziende dal mascherare posti di lavoro regolari come tirocini. La relazione, pertanto, sottolinea come ogni contratti di tirocinio debba includere retribuzione, compiti, obiettivi formativi, diritti, obblighi e durata. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo L’Eurocamera chiede “condizioni di lavoro adeguate per gli stagisti” iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

