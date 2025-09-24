La Commissione Europea vuole sapere da Apple Google Microsoft e Booking cosa fanno per evitare le truffe online

La Commissione Europea chiede alle Big Tech di spiegare come contrastano le frodi finanziarie, un fenomeno che costa ai cittadini UE oltre 4 miliardi di euro l’anno. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - La Commissione Europea vuole sapere da Apple, Google, Microsoft e Booking cosa fanno per evitare le truffe online

In questa notizia si parla di: commissione - europea

Università a misura di studente. La Commissione europea: centro di eccellenza di Erasmus+

“Attenzione a questa friggitrice ad aria venduta su Amazon, si rischiano scosse e incendi”: l’avviso della Commissione Europea

I Länder tedeschi uniti contro il “superfondo agricolo” proposto dalla Commissione europea

SPORTELLO DIGITALE UNICO - PUBBLICATO IL PROGRAMMA DI LAVORO UE 2025 - 2026 La Commissione europea ha pubblicato - sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 settembre 2025 - Serie C - gli orientamenti per l’attuazione del regol - facebook.com Vai su Facebook

Abbiamo sollecitato la Commissione europea a rivedere le follie del #GreenDeal che stanno penalizzando il settore della #ceramica, leader a livello mondiale e orgoglio del #MadeinItaly, insieme a tutti i comparti energivori che più necessiterebbero di incenti - X Vai su X

Frodi online, l'Ue chiede informazioni a Google, Apple e Booking; I giganti tecnologici risponderanno alle domande dell'Ue sulle truffe; Il presidente cinese Xi Jinping vuole rafforzare i legami con l’Unione europea.

Apple, Google, Booking.com e Bing, l’UE vuole sapere in che modo ci tutelano dalle frodi online - com, Bing, Google Play e Google Search Decine di milioni di utenti europei, ogni giorno, si affidano a piattaforme web e motori di ricerca per l ... Segnala key4biz.it

Ponte sullo Stretto a rischio tra contratti invisibili e dubbi dell’Ue - L’Ue ha inviato due richieste di chiarimenti sul Ponte sullo Stretto, mentre la società Stretto di Messina si rifiuta di far visionare il contratto con Eurolink anche a un deputato ... Si legge su quifinanza.it