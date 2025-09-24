La cocaina al centro della seconda puntata di Lezioni di Mafie

La mafia è un tema che in TV funziona. Ma raccontare il complesso mondo della criminalità organizzata non è semplice: a trovare le parole giuste ci pensa, in prima serata su La7, il procuratore Capo di Napoli Nicola Gratteri con Lezioni di Mafie, che si è guadagnato con merito la vetta delle Pagelle di Davide Maggio, oltre al successo di pubblico con il 7.1% e 1.108.000 telespettatori al debutto. Questa sera, mercoledì 24 settembre, la seconda puntata. Anticipazioni del 24 settembre 2025. La seconda puntata è caratterizzata da un tema che accomuna il business di tutte le organizzazioni criminali: la cocaina, considerata l’oro bianco. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La cocaina al centro della seconda puntata di Lezioni di Mafie

Lezioni di Mafie: la cocaina al centro del secondo appuntamento con Nicola Gratteri su La7.

Va in onda questa sera, mercoledì 24 settembre 2025, su La7 la seconda puntata di Lezioni di Mafie, con Nicola Gratteri, Antonio Nicaso e Paolo Di Giannantonio.