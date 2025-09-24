La seconda sconfitta consecutiva non ha scosso l’ambiente Civitanovese, ma ha chiaramente lanciato alcuni campanelli d’allarme che è bene non sottovalutare. La coesione non manca, con il tecnico Andrea Mercanti, che ne continua a trasmettere tanta, anche guardando il bicchiere mezzo pieno rispetto ad una prestazione giudicata dalla dirigenza come "la migliore fin qui effettuata". Ed in effetti, almeno offensivamente parlando, la partita contro il Matelica (1-2 per i biancorossi) è il match dove la Civitanovese ha creato il maggior numero di occasioni da gol, anche se la palla è entrata in rete solo una volta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Civitanovese al lavoro. No problem per Handzic