La città non dimentica omaggio a Salvo D’acquisto

Ilgiorno.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri a Varese l’omaggio al vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, fucilato dai tedeschi il 23 settembre 1943, un esempio di coraggio, eroismo e fede durante gli anni bui della Seconda guerra mondiale, nei giorni immediatamente seguenti l’armistizio dell’8 settembre 1943. Presso il monumento commemorativo collocato nei pressi della sede del Comando Provinciale, in piazzale Mafalda di Savoia, i Carabinieri del comando provinciale di Varese hanno celebrato l’82° anniversario del sacrificio del giovane vicebrigadiere che non esitò a donare la propria vita per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la citt224 non dimentica omaggio a salvo d8217acquisto

© Ilgiorno.it - La città non dimentica, omaggio a Salvo D’acquisto

In questa notizia si parla di: citt - dimentica

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Dimentica Omaggio Salvo