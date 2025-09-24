La città non dimentica omaggio a Salvo D’acquisto
Ieri a Varese l’omaggio al vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, fucilato dai tedeschi il 23 settembre 1943, un esempio di coraggio, eroismo e fede durante gli anni bui della Seconda guerra mondiale, nei giorni immediatamente seguenti l’armistizio dell’8 settembre 1943. Presso il monumento commemorativo collocato nei pressi della sede del Comando Provinciale, in piazzale Mafalda di Savoia, i Carabinieri del comando provinciale di Varese hanno celebrato l’82° anniversario del sacrificio del giovane vicebrigadiere che non esitò a donare la propria vita per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: citt - dimentica
Donnarumma punta in alto col City ma non dimentica le origini: "Il Napoli può arrivare lontano e mi auguro lo faccia, perché sono molto legato alla città. Lì ho tanti amici. La mia famiglia e mia madre sono un po' in difficoltà, ma spero tifino per me..." - facebook.com Vai su Facebook