La Cina protesta per la visita della Regione a Taiwan

La visita dei consiglieri regionali a Taiwan scatena la reazione della Cina. Il Consolato generale a Milano della Repubblica Popolare, ha infatti scritto una lettera di «protesta solenne» all'Ufficio di Presidenza della Lombardia parlando di una «grave violazione del principio Una Sola Cina» e di una «palese interferenza» nei suoi affari interni. Nel mirino finisce anche l'azzurro Giulio Gallera (nella foto), tra i partecipanti alla missione insieme al collega di Forza Italia Ivan Rota, al leghista Giovanni Malanchini e agli esponenti di Fratelli d'Italia Marcello Ventura e Diego Invernici. Con Gallera «colpevole» di aver affermato di voler sottoporre al consiglio regionale una mozione per impegnare la Regione a prendere una posizione chiara sul riconoscimento di Taiwan, in linea con quella approvata dal nostro Parlamento nel 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Cina protesta per la visita della Regione a Taiwan

