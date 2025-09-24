La Champions su Netflix? La Uefa apre agli streaming per i diritti tv Daily Mail

La Champions League su Netflix potrebbe diventare realtà. Come rivelato dal Daily Mail, la Uefa sta preparando una modifica radicale al bando per i diritti tv delle sue competizioni, con l’obiettivo di aprire la strada ai giganti dello streaming. Tra questi, proprio Netflix appare il candidato più atteso. Una sola emittente per le partite di Champions. Il Daily Mail scrive a proposito di un rapporto pubblicato da Bloomberg: « In passato, i principali mercati venivano venduti ai broadcaster in momenti diversi, il che ha portato a una proliferazione di emittenti che trasmettono le partite. Il rapporto afferma che la Uefa vuole permettere a emittenti televisive e piattaforme di streaming di concorrere contemporaneamente per più mercati, cosa che con le vecchie regole era difficile da realizzare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

