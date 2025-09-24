La cattura del boss Piromalli Arresti da Milano a Palermo e blitz dei Ros in otto città

Non era un tranquillo ottantenne, dedito all’orto e agli anni della pensione. Pino Piromalli, detto Facciazza, capo storico della potente cosca di Gioia Tauro, una volta tornato in libertà dopo ventidue anni di carcere duro al 41 bis, ha ripreso in mano le redini dell’organizzazione ’ndranghetista. A dimostrarlo è l’operazione “Res Tauro”, condotta dal Ros . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La cattura del boss Piromalli. Arresti da Milano a Palermo e blitz dei Ros in otto città

