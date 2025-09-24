La Casa dell' Upupa apre le porte in occasione dell' anniversario della nascita di Ilario Fioravanti
In occasione dell’anniversario della nascita di Ilario Fioravanti, scultore, architetto e intellettuale tra i più originali del Novecento italiano, la Casa dell'Upupa di Ilario Fioravanti è lieta di aprire le proprie porte al pubblico per una giornata dedicata all’arte, alla memoria e alla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: casa - upupa
Un concerto tra le pareti di una casa-museo: il Duo Striago alla Casa dell’Upupa
Oggi a Casa dell’Upupa è successo qualcosa di straordinario. Per la prima volta, l’arte di Ilario Fioravanti è stata scoperta attraverso le mani. Le dita hanno accarezzato superfici ruvide, incontrato spigoli duri, sfiorato il freddo della pietra… e poi si sono ferm - facebook.com Vai su Facebook
La Casa dell'Upupa apre le porte in occasione dell'anniversario della nascita di Ilario Fioravanti; Giornate Internazionali Case Memoria: visto il successo scatta il bis in 21 case italiane (8 in Emilia Romagna); Appuntamento a Sorrivoli con i burattini.
Casa Pogi apre le porte ai nonni. Partono i lavori per la nuova Rsa - La giunta guidata dal sindaco Paolo Nannini ha approvato il progetto esecutivo per la nascita di una seconda ... Segnala lanazione.it