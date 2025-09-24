La Casa dell' Upupa apre le porte in occasione dell' anniversario della nascita di Ilario Fioravanti
In occasione dell’anniversario della nascita di Ilario Fioravanti, scultore, architetto e intellettuale tra i più originali del Novecento italiano, la Casa dell'Upupa di Ilario Fioravanti è lieta di aprire le proprie porte al pubblico per una giornata dedicata all’arte, alla memoria e alla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Un concerto tra le pareti di una casa-museo: il Duo Striago alla Casa dell’Upupa
Grazie di Cuore da Casa dell'Upupa Ieri sera la nostra storica dimora si è trasformata in un abbraccio di cultura, sapori autentici e vibrante giovinezza artistica. Un sincero ringraziamento va a tutti gli ospiti che hanno scelto di condividere con noi questo m - facebook.com Vai su Facebook
