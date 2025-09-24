La carta è stata la sua vita lutto nel mondo della cultura forlivese | addio al giallista Marcello Nucciarelli
Lutto nel mondo della cultura forlivese. Si è spento martedì lo scrittore giallista Marcello Nucciarelli. Appassionato di cultura dei Paesi Bassi, bibliofilo e instancabile lettore del genere giallo nelle sue infinite declinazioni libraio per oltre trent’anni, dal 2009 ha iniziato l'attività di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: carta - stata
Pioraco, il paese della carta: un’arte antica che rivive Tra le montagne delle Marche c’è un borgo che custodisce una tradizione unica: Pioraco, il paese della carta. Qui, già dal XIII secolo, la lavorazione della carta è stata il cuore pulsante dell’economia e de - facebook.com Vai su Facebook
Costituzione è fatta, all'ultima ora; Viene anticipato l'orario dell'udienza e il difensore dell'imputato non compare: conseguenze; Compie 232 anni la prima Costituzione d'Europa.