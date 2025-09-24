La carta è stata la sua vita lutto nel mondo della cultura forlivese | addio al giallista Marcello Nucciarelli

Forlitoday.it | 24 set 2025

Lutto nel mondo della cultura forlivese. Si è spento martedì lo scrittore giallista Marcello Nucciarelli. Appassionato di cultura dei Paesi Bassi, bibliofilo e instancabile lettore del genere giallo nelle sue infinite declinazioni libraio per oltre trent’anni, dal 2009 ha iniziato l'attività di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

