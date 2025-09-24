La carenza di sonno di qualità alimenta la violenza tra gli adolescenti | colpa di contesti ostili e poca serenità

Un nuovo studio americano rivela un nuovo legame tra il sonno di bassa qualità e violenza tra adolescenti. Analizzando i dati di oltre 44 mila ragazzi, i ricercatori hanno scoperto che chi dorme meno di otto ore non solo assiste più spesso a episodi violenti nei quartieri, ma tende anche a comportamenti aggressivi come portare armi o partecipare a risse. Anche dormire troppo può però segnalare la presenza di un forte disagio: "Dormire di più non significa necessariamente dormire meglio", sottolineano gli esperti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

