La bufala su Djokovic e l’aiuto alla famiglia di Kirk

L’omicidio dell’attivista di destra Charlie Kirk, avvenuto il 10 settembre 2025 alla Utah Valley University, ha generato un’ondata di disinformazione online che continua settimane dopo la sua morte. Molti personaggi noti sono stati associati alla morte dell’attivista dando vita a numerose fake news. Nei giorni scorsi era già stato coinvolto il campione del tennis italiano Jannik Sinner, al quale erano state attribuite reazioni inventate alla morte di Kirk, come l’istituzione di un fondo per i figli o un inesistente minuto di silenzio nei tornei ATP. Adesso tocca a Novak Djokovic diventare il protagonista di due notizie infondate che lo legano alla famiglia Kirk. 🔗 Leggi su Open.online