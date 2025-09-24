La bufala dei piloti americani arrestati per essersi rifiutati di aiutare Israele
Circola un video che riprende due persone scortate fuori da un’aula, accompagnato dalla didascalia che sarebbero piloti militari arrestati per essersi rifiutati di pilotare aerei carichi di armi destinati all’esercito israeliano. La scena è reale, ma decontestualizzata. In verità, il video è stato girato il 3 settembre 2025 al Senato USA, durante una seduta della Commissione Affari Esteri, e mostra l’allontanamento di due ex militari che protestavano contro il coinvolgimento americano in Medio Oriente. Per chi ha fretta. I due arrestati non sono piloti, ma dei veterani fuori servizio.. Entrambi sono noti attivisti e avevano già rilasciato dichiarazioni critiche verso la politica americana in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: bufala - piloti
