Il commiato e l’augurio di Mario Alberto Pedranzini (foto), 74 anni. L’ormai ex direttore generale e consigliere delegato della Banca Popolare di Sondrio, ora passata sotto il gruppo BPER, ha scelto di comprare una pagina su un giornale nazionale per salutare i colleghi ed esprimere loro la sua gratitudine. Oltre che per augurare un sincero "in bocca al lupo" alla nuova BPS. D’altronde dopo quasi 50 anni di servizio è normale che in Pedranzini ci sia un travaglio di emozioni. È stato il braccio destro per decenni del compianto presidente Piero Melazzini e poi dell’avvocato sondriese Francesco Venosta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Bps volta pagina. Il saluto di Pedranzini