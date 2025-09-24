La boldrinata del giorno | ci vuole il consenso scritto della donna prima di un rapporto sessuale

Arriva la “boldrinata” del giorno Immaginate che sul più bello una donna e un uomo in preda al delirio dei sensi srotolino un contratto: una “liberatoria”, un prestampato in cui lei dia il consenso al rapporto sessuale. Si fermano, leggono, firmano. Non è la sceneggiatura di una commedia dl maestro Pingitore, ma sempre commedia è. Ed è venuta fuori all’indomani della sentenza di condanna di Ciro Grillo e dei suoi amici accusati di stupro di gruppo in primo grado di giudizio. Cos’ è balenato allora nella mente della senatrice del Pd, Valeria Valente, se non ripristinare una “boldrinata”? Una proposta in perfetto stile irrealistico irrealistica e inverosimile che propose l’ex presidente della Camera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

