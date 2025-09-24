La Asl Toscana sud est rafforza sportelli e digitale a Cortona
La Asl Toscana Sud Est rende i servizi sanitari del centro storico di Cortona più vicini e accessibili. Con questa riorganizzazione, l’Azienda semplifica le modalità di prenotazione e rafforza l’offerta sul territorio. Ringraziando la Misericordia per l’impegno garantito fino ad oggi, la Asl ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Sanità: certificazione di qualità per i Dipartimenti tecnico amministrativi della Asl - Per il terzo anno consecutivo i Dipartimenti tecnico amministrativi della Asl Toscana Sud Est hanno ottenuto la certificazione di qualità. Come scrive grossetonotizie.com