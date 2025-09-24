Krstovic nuovo bomber della Juventus? C’è l’annuncio
Il nuovo centravanti atalantino profilo nel mirino del club torinese, occhio alla svolta L’attaccante del futuro della Juventus potrebbe essere Nikola Krstovic. Un nome molto interessante in ottica bianconera secondo l’agente Federico Pastorello, intervistato da ‘Tuttosport’, che lo ha segnalato come profilo ideale per diversi motivi. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Ecco le dichiarazioni dell’agente al quotidiano torinese: “ E’ un giocatore da Juventus, ha una fame pazzesca. Penso che a Bergamo possa avere tutto per ripetere il percorso di Retegui. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
