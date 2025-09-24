Krstovic Juve | in estate i bianconeri ci hanno pensato seriamente per rinforzare l’attacco Ma ecco perché non è arrivato a Torino il motivo dietro all’affare ‘sfumato’

Krstovic Juve: per quale motivo l’attaccante non è arrivato a Torino in estate. Il suo nome era nella lista della dirigenza, tutti i dettagli. Un destino che poteva essere a tinte bianconere, un incrocio che ora sa di sfida. Nikola Krstovic, il nuovo bomber dell’ Atalanta, sabato pomeriggio affronterà la Juve da grande avversario, ma in estate era accostato proprio alla maglia della Signora. A svelare il retroscena di mercato è il Corriere dello Sport. Il retroscena: la Juve ci aveva pensato. Durante l’ultima sessione di mercato, la dirigenza bianconera aveva individuato nell’attaccante montenegrino il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Krstovic Juve: in estate i bianconeri ci hanno pensato seriamente per rinforzare l’attacco. Ma ecco perché non è arrivato a Torino, il motivo dietro all’affare ‘sfumato’

In questa notizia si parla di: krstovic - juve

Krstovic Juve, Sticchi Damiani chiude la porta alla sua partenza? «In questo momento il Lecce…». Annuncio del presidente sul futuro dell’attaccante

Krstovic Juve: una big italiana fa sul serio per l’attaccante del Lecce, lo ha inserito nella sua lista degli obiettivi! L’indiscrezione relativa al suo futuro

Lecce-Juve Stabia: sfida di Coppa Italia al Via del Mare. Krstovic di rigore: giallorossi in vantaggio

In vista della sfida con la #Juventus, l’Atalanta manda un segnale battendo 3-0 il Torino. Decidono già nel primo tempo Krstovic, autore di una doppietta, e Sulemana. Due gli infortuni per Juric, che perde Zalewski (flessore) e Hien (adduttore). La notizia posi - facebook.com Vai su Facebook

Krstovic, sfida a tre: il prezzo, la chiave Juve e l'attacco del futuro; Da Modica a Lucca e Krstovic: i conti Juve per l'attacco. E si rivede Milik; Lecce-Juventus 1-1: azione Krstovic-Rebic, il pari all'ultima azione.

Krstovic trascina l’Atalanta e spunta un retroscena con la Juventus - Krstovic brilla con una doppietta al Torino: primi gol con l’Atalanta. Riporta calcioatalanta.it

Corsport - Retroscena Krstovic: la Juve ci aveva pensato in estate - Nikola Krstovic, attaccante montenegrino classe 2000 dell'Atalanta sfiderà sabato allo Stadium la Juventus con l'obiettivo di farle male e batterla, ma avrebbe potuto vivere ... Come scrive tuttojuve.com