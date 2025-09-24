Koopmeiners Juve rivelazione dalla Continassa | Tudor lo sta spronando sta cercando di recuperarlo così Le ultime sull’olandese

Juventusnews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koopmeiners Juve, l’analisi di Aghemo a Sky Sport: il tecnico sta lavorando sulla testa dell’olandese, la cui involuzione resta un caso da risolvere. Un talento da recuperare a tutti i costi, un investimento da valorizzare, un giocatore da riportare ai suoi massimi livelli. In casa  Juve, una delle missioni principali di  Igor Tudor  in questo avvio di stagione è quella di ritrovare il vero  Teun Koopmeiners. Come sottolineato dall’inviato di  Sky Sport,  Paolo Aghemo, il tecnico croato sta dedicando un’attenzione particolare al centrocampista olandese, provando a recuperarlo sia dal punto di vista tecnico che, soprattutto, da quello mentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

koopmeiners juve rivelazione dalla continassa tudor lo sta spronando sta cercando di recuperarlo cos236 le ultime sull8217olandese

© Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, rivelazione dalla Continassa: «Tudor lo sta spronando, sta cercando di recuperarlo così». Le ultime sull’olandese

In questa notizia si parla di: koopmeiners - juve

Yildiz Juve, Marcolin proprio non riesce a spiegarsi il perché del cambio con Koopmeiners: «Io l’avrei lasciato in campo per un semplice motivo e non avrei messo dentro l’olandese che non si è notato»

Koopmeiners ricarica le pile a Ibiza: con il centrocampista della Juve alcuni ex compagni all’Atalanta e de Ligt! Tifosi impazziti per quelle FOTO

Koopmeiners Juve, rifiutata un’offerta dall’estero! Vuole restare a Torino e riprendersi i bianconeri: il futuro dell’olandese è delineato. I dettagli

Svolta Koopmeiners, è ufficiale: arriva l’annuncio; Juventus, rivelazione: «È scivolato nelle gerarchie»; Juventus rivelazione a sorpresa dalla Continassa | È scivolato nelle gerarchie di Tudor ora non è più considerato un titolare.

koopmeiners juve rivelazione continassaKoopmeiners Juve, rivelazione dalla Continassa: «Tudor lo sta spronando, sta cercando di recuperarlo così». Le ultime sull’olandese - Koopmeiners Juve, l’analisi di Aghemo a Sky Sport: il tecnico sta lavorando sulla testa dell’olandese, la cui involuzione resta un caso da risolvere Un talento da recuperare a tutti i costi, un invest ... Segnala juventusnews24.com

koopmeiners juve rivelazione continassaMercato Juventus: Giuntoli poteva cederlo ad inizio estate. La nuova dirigenza ha poi cambiato i piani, sliding door importante per questo bianconero! Ma ora il suo futuro ... - Mercato Juventus: Cristiano Giuntoli avrebbe potuto cedere questo giocatore ad inizio estate, ma con la nuova dirigenza è cambiato tutto Il futuro di Teun Koopmeiners alla Juve è di fronte ad un bivio ... juventusnews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Koopmeiners Juve Rivelazione Continassa