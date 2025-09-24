Koopmeiners Juve rivelazione dalla Continassa | Tudor lo sta spronando sta cercando di recuperarlo così Le ultime sull’olandese

Koopmeiners Juve, l’analisi di Aghemo a Sky Sport: il tecnico sta lavorando sulla testa dell’olandese, la cui involuzione resta un caso da risolvere. Un talento da recuperare a tutti i costi, un investimento da valorizzare, un giocatore da riportare ai suoi massimi livelli. In casa Juve, una delle missioni principali di Igor Tudor in questo avvio di stagione è quella di ritrovare il vero Teun Koopmeiners. Come sottolineato dall’inviato di Sky Sport, Paolo Aghemo, il tecnico croato sta dedicando un’attenzione particolare al centrocampista olandese, provando a recuperarlo sia dal punto di vista tecnico che, soprattutto, da quello mentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, rivelazione dalla Continassa: «Tudor lo sta spronando, sta cercando di recuperarlo così». Le ultime sull’olandese

In questa notizia si parla di: koopmeiners - juve

Yildiz Juve, Marcolin proprio non riesce a spiegarsi il perché del cambio con Koopmeiners: «Io l’avrei lasciato in campo per un semplice motivo e non avrei messo dentro l’olandese che non si è notato»

Koopmeiners ricarica le pile a Ibiza: con il centrocampista della Juve alcuni ex compagni all’Atalanta e de Ligt! Tifosi impazziti per quelle FOTO

Koopmeiners Juve, rifiutata un’offerta dall’estero! Vuole restare a Torino e riprendersi i bianconeri: il futuro dell’olandese è delineato. I dettagli

Con Giuntoli #Koopmeiners poteva essere ceduto ? Retroscena e il piano futuro della #Juve - X Vai su X

"Vlahovic campione, Yildiz magico e il caso Koopmeiners. Juve come poche, Tudor deve puntare su..." - facebook.com Vai su Facebook

Svolta Koopmeiners, è ufficiale: arriva l’annuncio; Juventus, rivelazione: «È scivolato nelle gerarchie»; Juventus rivelazione a sorpresa dalla Continassa | È scivolato nelle gerarchie di Tudor ora non è più considerato un titolare.

Koopmeiners Juve, rivelazione dalla Continassa: «Tudor lo sta spronando, sta cercando di recuperarlo così». Le ultime sull’olandese - Koopmeiners Juve, l’analisi di Aghemo a Sky Sport: il tecnico sta lavorando sulla testa dell’olandese, la cui involuzione resta un caso da risolvere Un talento da recuperare a tutti i costi, un invest ... Segnala juventusnews24.com

Mercato Juventus: Giuntoli poteva cederlo ad inizio estate. La nuova dirigenza ha poi cambiato i piani, sliding door importante per questo bianconero! Ma ora il suo futuro ... - Mercato Juventus: Cristiano Giuntoli avrebbe potuto cedere questo giocatore ad inizio estate, ma con la nuova dirigenza è cambiato tutto Il futuro di Teun Koopmeiners alla Juve è di fronte ad un bivio ... juventusnews24.com scrive