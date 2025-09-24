Koopmeiners Juve retroscena di Moretto | con Giuntoli poteva essere ceduto per reinvestire su questi due top player! Ma ecco il piano attuale della nuova dirigenza per l’olandese

Koopmeiners Juve, Matteo Moretto ha svelato questo retroscena secondo cui con Cristiano Giuntoli l’olandese poteva essere ceduto. Un patrimonio da tutelare, un talento da recuperare. Il futuro di Teun Koopmeiners alla Juve è a un bivio. Come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il club bianconero ha rinnovato la sua fiducia nel centrocampista olandese, ma la sua permanenza a lungo termine dipenderà esclusivamente dalle sue prestazioni in questa stagione. Il retroscena: con Giuntoli era sul mercato. Acquistato dall’ Atalanta per la cifra monstre di 60 milioni di euro, Koopmeiners non è ancora riuscito a esprimere al 100% il suo potenziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, retroscena di Moretto: con Giuntoli poteva essere ceduto per reinvestire su questi due top player! Ma ecco il piano attuale della nuova dirigenza per l’olandese

Koopmeiners Juve e quel paragone a sorpresa con l’Eriksen ai tempi dell’Inter: il Corriere disegna il possibile scenario per il futuro - Koopmeiners Juve, il paragone del Corriere: come il danese all’Inter, anche l’olandese ha bisogno di un episodio per sbloccarsi definitivamente Un talento inespresso, un campione che non riesce a sboc ... Segnala juventusnews24.com

Koopmeiners Juventus, al via la missione per recuperare l’olandese: club e Tudor sono pronti a rilanciare così il giocatore! Il piano - Koopmeiners Juventus, l’olandese fin qui ha deluso: ora giocherà mediano per ritrovare continuità e fiducia, il club vuole recuperare l’investimento Un acquisto stellare che non ha ancora brillato. juventusnews24.com scrive