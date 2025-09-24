Kiss cam al concerto dei Coldplay la rivelazione del Times sul doppio tradimento | Anche il marito della donna era lì con un’altra

Continua ad arricchirsi di colpi di scena il caso di Kristin Cabot e Andy Byron, i due amanti pizzicati dalla kiss cam durante un concerto dei Coldplay. Secondo il quotidiano britannico Times, anche il marito di Cabot era presente nello stesso stadio quella sera. E anche lui, proprio come la moglie, stava assistendo allo spettacolo con una donna, presumibilmente un’amante. «In effetti, lui era allo stesso concerto dei Coldplay», ha rivelato una fonte al giornale britannico. Una versione che smentirebbe quanto riportato in precedenza dai media, secondo cui l’uomo – al momento del tradimento in diretta – si trovava in Giappone. 🔗 Leggi su Open.online

