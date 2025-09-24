Kiss cam al concerto dei Coldplay la rivelazione del Times | Anche il marito della donna era lì con un’altra

Nuovo colpo di scena nel caso di Kristin Cabot e Andy Byron, i due amanti scoperti dalla kiss cam durante un concerto dei Coldplay: secondo quanto rivelato dal quotidiano Times, infatti, anche il marito di Cabot era presente al live in compagnia di un’altra donna. “In effetti, lui era allo stesso concerto dei Coldplay” ha rivelato una fonte al quotidiano britannico. Una versione che smentirebbe la versione precedente fornita dai media, secondo cui l’uomo, al momento del fatto, si trovava in Giappone. Tra i casi più discussi dell’estate, il tradimento in diretta è finito per costare il lavoro sia ad Andy Byron, CEO di Astronomer, azienda con una valutazione stimata superiore al miliardo di sterline, che a Kristin Cabot, la quale ricopriva il ruolo direttrice delle risorse umane nella stessa azienda. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Kiss cam al concerto dei Coldplay, la rivelazione del Times: “Anche il marito della donna era lì con un’altra”

“Il Ceo e il dirigente del concerto dei Coldplay non avevano una relazione, sono solo amici. Le famiglie sono distrutte”: la versione dell’amica della coppia - Una fonte vicina ad Andy Byron e Kristin Cabot smentisce la loro relazione: "È stato solo un abbraccio inappropriato" ... Da ilfattoquotidiano.it