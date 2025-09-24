Kings League Italia | Diletta Leotta e Moonryde nuovi presidenti

La Kings League Italia ha ufficializzato (o quasi) i due nomi che completano il roster dei presidenti: Diletta Leotta e Moonryde. L’annuncio segna un passaggio chiave per la competizione di calcio a 7 ideata da Gerard Piqué, pronta a tornare con la seconda stagione nel nostro Paese. L’arrivo di Diletta Leotta. Diletta Leotta, volto di DAZN e tra le conduttrici più seguite nel panorama sportivo italiano, si prepara a diventare presidente di una squadra della Kings League Italia. L’ufficialità è attesa per giovedì 25 settembre, ma la notizia ha già catalizzato l’attenzione dei fan. Il suo ingresso rappresenta un ponte tra calcio tradizionale e intrattenimento, unendo credibilità giornalistica, grande popolarità e milioni di follower social. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Kings League Italia: Diletta Leotta e Moonryde nuovi presidenti

La Kings League Italia, dopo il successo del primo split che ha visto trionfare i TRM di TheRealMarzaa, ha deciso di cambiare casa: la nuova Fonzies Arena sarà infatti a Cologno Monzese. Questa nuova struttura sarà più moderna e capiente (si passa da 450

